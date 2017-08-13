Харден появится на обложке NBA 2K18

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден появится на обложке видеоигры NBA 2K18.

«Смертельные броски и передачи Хардена заставили мир обратить на него внимание. Его атака с бросками с шагом назад, евростепом и сгибающим правила стилем — самая захватывающая в игре на сегодняшний день», — говорится в объявлении создателей игры EA Sports.

«Для меня настоящая честь быть на обложке», — написал Харден в «Твиттере».

Видео с игровыми действиями Хардена доступно на канале создателей игры в YouTube.