Ф. Джексон хотел обменять Порзингиса на первый драфт-пик

Бывший президент «Нью-Йорк Никс» по баскетбольным операциям Фил Джексон хотел обменять мощного форварда Кристапса Порзингиса. Джексон надеялся обменять его в «Бостон Селтикс» на первый пик прошедшего драфта. Под этим пиком Джексон выбрал бы Лонзо Болла, сообщает Hoops Hype.

Джексон покинул свой пост в «Никс». «Селтикс» обменяли первый драфт-пик в «Филадельфию Сиксерс», получив третий пик и пик 2018 года. «Сиксерс» выбрали под первым пиком Маркелла Фульца, а «Бостон» под третьим выбором взял Джейсона Тэйтума.