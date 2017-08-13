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Ф. Джексон хотел обменять Порзингиса на первый драфт-пик

13 августа 2017, воскресенье. 21:58 Баскетбол

Бывший президент «Нью-Йорк Никс» по баскетбольным операциям Фил Джексон хотел обменять мощного форварда Кристапса Порзингиса. Джексон надеялся обменять его в «Бостон Селтикс» на первый пик прошедшего драфта. Под этим пиком Джексон выбрал бы Лонзо Болла, сообщает Hoops Hype.

Джексон покинул свой пост в «Никс». «Селтикс» обменяли первый драфт-пик в «Филадельфию Сиксерс», получив третий пик и пик 2018 года. «Сиксерс» выбрали под первым пиком Маркелла Фульца, а «Бостон» под третьим выбором взял Джейсона Тэйтума.

Источник: Hoopshype Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Нью-Йорк Никс Кристапс Порзингис Фил Джексон
Новости. Баскетбол
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