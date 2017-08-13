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Джордан участвует в покупке бейсбольного клуба «Майами»

13 августа 2017, воскресенье. 22:53 Баскетбол

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан участвует в покупке бейсбольного клуба из лиги MLB «Майами Марлинс». У Джордана есть небольшая доля в инвестиционной группе, которую для покупки клуба собрал бывший игрок MLB Дерек Джетер, сообщает Associated Press.

Джордан уже владеет большей частью акции клуба НБА «Шарлотт Хорнетс». «Майами Марлинс» дважды выигрывали Мировую серию — в 1997-м и 2003-м годах.

Во время выступления в НБА Джордан пять раз признавался MVP сезона. Также он шесть раз становился MVP финальных серий и 14 раз выступал на Матче звёзд.

Источник: Associated Press Сообщить об ошибке
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Майкл Джордан
Новости. Баскетбол
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