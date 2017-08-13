Хиксон подписал контракт с китайским «Цзянсу»

Бывший центровой НБА Джей Джей Хиксон продолжит карьеру в Китае. 28-летний «большой» заключил контракт с клубом «Цзянсу Тонгси», сообщает инсайдер Дэвид Пик.

Прошлый чемпионат Хиксон также провёл в Китае, выступая за «Фуцзянь Стёрджонс». До этого форвард на протяжении восьми сезонов выступал в НБА. На его счету игры за «Кливленд Кавальерс», «Сакраменто Кингз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс» и «Вашингтон Уизардс». Его средние показатели в лиге — 9,5 очка и 6,8 подбора за 22,3 минуты на площадке.