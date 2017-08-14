Кириленко: Мозгов справедливо признан лучшим игроком турнира в Казани

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о выступлении сборной России на турнире в Казани.



«Содержание нашей игры мне понравилось – стали много задействовать в атаке Тимофея Мозгова, который справедливо признан лучшим игроком турнира. Две последние встречи здорово провёл Михаил Кулагин, который и попадал сам, и вёл игру команды. Единственное, ему необходимо добавлять в агрессивности, что поможет подняться на ступеньку выше.



Вообще, ребята выглядят хорошо, более собранны. Чувствуется, что после поражения от Израиля были сделаны правильные выводы. На следующей неделе сборная отправится в Германию, где её по полной будет экзаменовать команда Сербии — наш соперник по группе на Евробаскете. Пока же всё идет по плану, и главное, что в сборной хорошее настроение и есть правильная заряженность на игру», – приводит слова Кириленко ТАСС.

Кириленко: у сборной РФ просматриваются контуры основного состава на Евробаскет