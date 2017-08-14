Ice Cube обыграл Лавара Болла в конкурсе четырёхочковых бросков

Лавар Болл, отец разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, принял участие в конкурсе четырёхочковых бросков, который состоялся во время матчей лиги по баскетболу 3 на 3 BIG3.



Соперником Болла был основатель лиги, знаменитый американский рэпер и актёр Ice Cube. Лавару удалось реализовать лишь один бросок. Ice Cube оказался точным дважды.



Стоит отметить, что перед состязанием Болл заявил, что забьёт свои броски с закрытыми глазами, но в большинстве случаев мяч не долетал до кольца.



Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».