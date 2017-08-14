НБА представила 100 лучших моментов минувшего сезона

НБА опубликовала видео, посвящённое 100 лучшим моментам сезона-2016/17. В первую десятку вошли эффектные данки в исполнении лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Ларри Нэнса-младшего, защитника «Оклахома-Сити Тандер» Виктора Оладипо, победные броски разыгрывающего «Кливленда» Кайри Ирвинга, защитника «Финикс Санз» Тайлера Юлиса и лидера «Тандер» Расселла Уэстбрука, блок-шоты игроков «Сан-Антонио Спёрс» Кавая Леонарда и Ману Джинобили, а также трёхочковый бросок форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.