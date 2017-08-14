Маррей: немного переживаю из-за слухов о моём обмене

Защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей прокомментировал слухи о своём обмене в другой клуб НБА.



«Сейчас я мог бы быть уже в «Кливленде» или «Миннесоте». Я могу быть где угодно через несколько дней. Я немного переживаю из-за этого, потому что не знаю, что может случиться. Сейчас очень много различных слухов. Я просто должен быть готов к любой возможности», – приводит слова Маррея NBC Sports.



Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Денвера» не планирует расставаться с Марреем и Гэри Харрисом ради разыгрывающего защитника «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга.



Джамал в минувшем сезоне проводил на площадке по 21,5 минуты, собирая коллекцию из 9,9 очка, 2,6 подбора, 2,1 передачи, 0,6 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.

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