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ЦСКА подписал контракт с Макиевым

14 августа 2017, понедельник. 11:38 Баскетбол

Баскетбольный клуб ЦСКА на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Аланом Макиевым. Сообщается, что соглашение рассчитано на один сезон.

На профессиональном уровне Макиев начал выступать в 2011 году, подписав контакт с «Автодором». В саратовском клубе Алан провёл большую часть карьеры, отлучаясь в команды Суперлиги «Родники», «Иркут» и «Рязань».

В минувшем сезоне в составе «Автодора» Макиев сыграл в 17 матчах Единой лиги ВТБ, собирая коллекцию из 4,4 очка, 2,9 подбора и 0,5 передачи за 15,6 минуты. В 13 матчах Лиги чемпионов ФИБА 26-летний центровой набирал в среднем по 3,7 очка, собирал по 2,7 подбора и отдавал по 0,5 передачи за 11,6 минуты.

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Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
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