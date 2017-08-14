Реджи Джексон: Брэдли может помочь мне стать лучше

Защитник «Детройт Пистонс» Реджи Джексон рассказал об ожиданиях от совместной работы с новичком команды Эйвери Брэдли.



«Ожидаю, что Брэдли повлияет на мою игру, а я на его. Мы примерно одного возраста. Будет здорово вести эту команду за собой, продолжать становиться лучше, сражаться и работать на тренировках и матчах», – приводит слова Джексона NBC Sports.



В минувшем сезоне Реджи принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата. Он проводил на паркете по 27,4 минуты, собирая коллекцию из 14,5 очка, 5,2 передачи и 2,2 подбора в среднем за игру.

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