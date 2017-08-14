Анферни Хардуэй: не рассматриваю Кавая Леонарда как суперзвезду

Экс-игрок НБА Анферни Хардуэй поделился мнением о лидере «Сан-Антонио Спёрс» Кавае Леонарде.



«Суперзвезда? Нет. Кавай Леонард не является суперзвездой, потому что он не заинтересован в том, чтобы быть лицом НБА или сниматься в рекламных роликах. Он хороший игрок, но я не рассматриваю его как суперзвезду», – приводит слова Хардуэя журналист San Antonio Express-News Джабари Янг.



В минувшем сезоне Леонард принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата. 26-летний форвард проводил на площадке по 33,4 минуты, набирал по 25,5 очка, собирал по 5,8 подбора, отдавал по 3,5 передачи, а также совершал по 1,8 перехвата в среднем за игру.

Джордан: Леонард — лучший двусторонний игрок НБА на данный момент