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Анферни Хардуэй: не рассматриваю Кавая Леонарда как суперзвезду

14 августа 2017, понедельник. 13:31 Баскетбол

Экс-игрок НБА Анферни Хардуэй поделился мнением о лидере «Сан-Антонио Спёрс» Кавае Леонарде.

«Суперзвезда? Нет. Кавай Леонард не является суперзвездой, потому что он не заинтересован в том, чтобы быть лицом НБА или сниматься в рекламных роликах. Он хороший игрок, но я не рассматриваю его как суперзвезду», – приводит слова Хардуэя журналист San Antonio Express-News Джабари Янг.

В минувшем сезоне Леонард принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата. 26-летний форвард проводил на площадке по 33,4 минуты, набирал по 25,5 очка, собирал по 5,8 подбора, отдавал по 3,5 передачи, а также совершал по 1,8 перехвата в среднем за игру.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Антонио Спёрс Кавай Леонард
Новости. Баскетбол
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