Маркелл Фульц: Лонзо Болл был моим самым трудным противником в колледже

Первый номер драфта-2017 Маркелл Фульц, представляющий «Филадельфию Сиксерс», поделился мнением о разыгрывающем защитнике «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болле, который был выбран под вторым номером.



«Против кого в колледже было играть труднее всего? Против Лонзо Болла. Попытаюсь достать футболки его бренда до начала сезона», – приводит слова Фульца The Score.



Отметим, что Лонзо и Маркелл провели по одному году в NCAA. Команды первых двух номеров минувшего драфта встретились друг с другом всего один раз. Болл собрал тогда коллекцию из 22 очков, 6 подборов, 5 результативных передач и 4 перехватов, а Фульц отметился 25 очками, 6 подборами, 5 передачами и 3 перехватами. Победу одержала команда Лонзо, разгромившая коллектив Маркелла с разницей в 41 очко.

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