Уэйд: Джеймса невозможно остановить, такие игроки появляются раз в поколение

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд во время общения с болельщиками в социальной сети «Твиттер» заявил, что форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса невозможно остановить.



«Как бы я попытался остановить Леброна, если бы был тренером в НБА? Это невозможно сделать. Такие игроки появляются раз в поколение. Уилта Чемберлена, Карима Абдул-Джаббара и Майкла Джордана никто не мог остановить. Просто наслаждайтесь игрой таких баскетболистов», – написал Уэйд.



Напомним, что в активе Леброна три чемпионских титула, три звания MVP финальной серии и четыре награды MVP регулярного сезона.

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