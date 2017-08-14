Эразем Лорбек может присоединиться к тренировочному лагерю «Динамо Сассари»

Словенский мощный форвард Эразем Лорбек, вероятнее всего, присоединится к тренировочному лагерю итальянской команды «Динамо Сассари». Об этом в своём «твиттере» сообщил президент итальянского клуба Стефано Сардара.



В сезоне-2008/2009 Лорбек выступал за московский ЦСКА, а с 2009 по 2014 год играл за испанскую «Барселону». Также словак успел поиграть за такие команды, как «Болонья», «Уникаха», «Тревизо» и «Паллеканестро Виртус».



Летом 2016 года Эразем Лорбек принял участие в летней лиге НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».