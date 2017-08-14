Джош Джексон за лето вырос на шесть сантиметров

Новичок «Финикс Санз» форвард Джош Джексон за лето прибавил в росте на 6 см. Во время выступления за университет Канзаса рост 20-летнего игрока составлял 203 см, а теперь достиг 209. Об этом сам Джексон рассказал в эфире Sirius XM.

«Финикс» выбрал Джексон на прошедшем драфте под общим четвёртым номером. В прошлом сезоне, играя за университетскую команду, форвард набирал 16,3 очка, 7,4 подбора, 3,0 передачи, 1,7 перехвата и 1,1 блок-шота за 30,8 минуты на площадке. Он вошёл в третью символическую сборную сезона по версии Национальной ассоциации баскетбольных тренеров.