Ван Ганди: финансы не помешают «Детройту» сохранить Брэдли

Главный тренер и президент «Детройт Пистонс» по баскетбольным операциям Стэн ван Ганди уверен, что клуб может подписать новый контракт с защитником Эйвери Брэдли, невзирая на потолок зарплат. Летом 2018 года Брэдли станет свободным агентом.

«Финансы не помешают нам подписать новый контракт с Эйвери на необходимую сумму. Если мы захотим сохранить Эйвери и Эйвери захочет быть здесь, мы сможем его оставить.

В правильной ситуации и для правильных людей Том (Горс — владелец клуба. — Прим. «Чемпионата») вполне готов платить налоги. Думаю, в этом сезоне их будет платить пол-лиги. И Том тоже не против", — цитирует ван Ганди сайт клуба.