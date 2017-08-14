Д.Джонс: не включаю Карри в топ-10 игроков лиги

Бывший форвард «Кливленд Кавальерс» Дантэй Джонс заявил, что защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри не входит в десятку лучших баскетболистов НБА.

«Люди злятся на меня за то, что я не включаю Стивена Карри в топ-10 игроков НБА, и это нормально. Я ставлю его сразу за пределами десятки — на 11-12-е место», — приводит слова Джонса SLAM Online.

В тройку лучших игроков лиги Джонс включил Леброна Джеймса, Кавая Леонарда и Кевина Дюранта. Карри дважды становился MVP сезона и выиграл два чемпионских титула.