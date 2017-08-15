Кевин Джонс покинет «Локомотив-Кубань»

Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Кевин Джонс принял решение отказаться от опции продления контракта на сезон-2017/18. Об этом сообщил инсайдер Дэвид Пик на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



27-летний американец не сможет подписать контракт с клубом Единой лиги ВТБ и Еврокубка.



В прошлом сезоне Лиги ВТБ Джонс принял участие в 23 матчах. Форвард проводил на паркете по 25,8 минуты, набирал по 13,2 очка, собирал по 6,5 подбора, отдавал по 1,1 передачи, а также совершал по 0,7 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.

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