НБА представила полный календарь на сезон-2017/18

НБА опубликовала полный календарь на предстоящий сезон. Регулярный чемпионат пройдёт с 17 октября по 11 апреля. Матчи плей-офф начнутся 14 апреля.



В первый день будет сыграно два поединка. «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете примет «Бостон Селтикс», а действующий чемпион «Голден Стэйт Уорриорз» будет противостоять «Хьюстон Рокетс» в Окленде.



Первая встреча «Кавальерс» и «Уорриорз» после финальной серии плей-офф-2017 состоится на Рождество, 25 декабря.



Полный календарь можно посмотреть на официальном сайте НБА.

Сезон НБА откроют матчи «Голден Стэйт» — «Хьюстон» и «Кливленд» — «Бостон»