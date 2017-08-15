Михаил Кулагин: главное для сборной России – быть единым целым

Защитник сборной России по баскетболу Михаил Кулагин подвёл итоги поединка против Исландии (82:69).



«В таких товарищеских играх важна игровая практика, и мы получили её в Казани. Команда пыталась найти свою игру, не всё получилось. Но хорошо, что выиграли турнир, это приятно, готовимся дальше к Евро. Возможно, есть ещё некоторое недопонимание при игре в защите, возможно, сказывается усталость. Поработаем над этим, разберём ошибки. К тому же мы играли здесь не в полном составе, есть травмированные. Наша команда преследует свои цели, и нам нет дела до того, в каких составах играли в Казани сборные Германии и Венгрии. Главное для нас – быть единым целым, работать вместе как в защите, так и в нападении, тогда всё будет в наших силах», – приводит слова Кулагина «Татар-информ».

Побороли Шведозависимость. Сборная России побеждает на пути к ЧЕ Три победы сборной России реабилитировали её после неожиданного поражения от Израиля. Подводим итоги турнира в Казани.