Леброн Джеймс поздравил Мэджика Джонсона с днём рождения

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поздравил президента «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона с днём рождения.



«С днём рождения, Мэджик Джонсон! Один из немногих, кто всегда показывал мне любовь с первого дня! Спасибо. Наслаждайся своим днём!» – написал Джеймс на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



Джонсон всю карьеру провёл в «Лейкерс». Легендарный разыгрывающий пять раз становился чемпионом НБА, трижды был признан самым ценным игроком финальной серии, а также получил три награды MVP регулярного сезона.

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