175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Леброн Джеймс поздравил Мэджика Джонсона с днём рождения

15 августа 2017, вторник. 11:33 Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поздравил президента «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона с днём рождения.

«С днём рождения, Мэджик Джонсон! Один из немногих, кто всегда показывал мне любовь с первого дня! Спасибо. Наслаждайся своим днём!» – написал Джеймс на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Джонсон всю карьеру провёл в «Лейкерс». Легендарный разыгрывающий пять раз становился чемпионом НБА, трижды был признан самым ценным игроком финальной серии, а также получил три награды MVP регулярного сезона.

Уэйд: Мэджик Джонсон был для меня наставником, когда я искал свой путь
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс Мэджик Джонсон
Новости. Баскетбол
15 августа 2017, вторник
11:33 Леброн Джеймс поздравил Мэджика Джонсона с днём рождения
11:03 Михаил Кулагин: главное для сборной России – быть единым целым
10:37 Дэвид Робинсон: вижу только положительные вещи в обмене Ирвинга в «Сан-Антонио»
10:15 НБА представила полный календарь на сезон-2017/18
09:51 Кевин Джонс покинет «Локомотив-Кубань»
07:06 «Лейкерс» объявили о подписании контракта с Уэбером
00:42 Брайант рассказал, за что любит женскую НБА
14 августа 2017, понедельник
23:12 Уэйд: Мэджик Джонсон был для меня наставником, когда я искал свой путь
22:09 Д.Джонс: не включаю Карри в топ-10 игроков лиги
21:10 Хардуэй: я не говорил, что Леонард — не суперзвезда
20:29 Моня: в сборной России нет проблем ни с одной позицией
20:03 Моня: «Зенит» не меньше «Химок» заслуживал места в Евролиге
19:31 Фульц: Брайант лучше Джеймса
18:29 Ван Ганди: финансы не помешают «Детройту» сохранить Брэдли
18:00 «Маккаби» предложил контракт двукратному чемпиону НБА Норрису Коулу
17:23 Джош Джексон за лето вырос на шесть сантиметров
16:20 Эразем Лорбек может присоединиться к тренировочному лагерю «Динамо Сассари»
15:30 «Нью-Йорк» использовал опцию продления контракта с Порзингисом
15:19 Уэйд: Джеймса невозможно остановить, такие игроки появляются раз в поколение
15:02 Лонзо Болл: цель «Лейкерс» на следующий сезон – выход в плей-офф
14:29 Маркелл Фульц: Лонзо Болл был моим самым трудным противником в колледже
13:31 Анферни Хардуэй: не рассматриваю Кавая Леонарда как суперзвезду
13:02 Реджи Джексон: Брэдли может помочь мне стать лучше
12:11 Аренас: надеюсь, в следующем сезоне буду играть в BIG3
11:52 Итудис: в ЦСКА у Макиева будет отличный шанс вырасти профессионально
11:38 ЦСКА подписал контракт с Макиевым
11:14 Маррей: немного переживаю из-за слухов о моём обмене
11:04 НБА представила 100 лучших моментов минувшего сезона
10:30 Мейвезер планирует купить клуб НБА
10:03 Ice Cube обыграл Лавара Болла в конкурсе четырёхочковых бросков
09:29 Кириленко: Мозгов справедливо признан лучшим игроком турнира в Казани
13 августа 2017, воскресенье
23:41 Хиксон подписал контракт с китайским «Цзянсу»
22:53 Джордан участвует в покупке бейсбольного клуба «Майами»
21:58 Ф. Джексон хотел обменять Порзингиса на первый драфт-пик
20:39 Д. Джексон: если бы меня меняли в «Кливленд», то уже обменяли бы
19:05 Уорти: в «Лейкерс» не было игрока с талантом, как у Болла, со времён Мэджика
18:56 Харден появится на обложке NBA Live 18
18:02 Маррей: Уилсон Чэндлер веган и пьёт много смузи
17:29 Картер: Новицки стар, как я, и всё ещё может набирать очки
16:39 Базаревич: от М. Кулагина хотел бы большего в плане розыгрыша мяча
16:17 Харклесс — о возможном обмене в «Никс»: если это случится, то так тому и быть
14:54 Зак Рэндольф может быть дисквалифицирован на два года за хранение наркотиков
14:39 Россия победила Исландию и выиграла турнир в Казани, М. Кулагин набрал 20 очков
14:04 Джеймс: молодёжь США заслуживает лучшего президента, чем Трамп
13:27 «Барселона» предложила «Басконии» за Хангу 300 тыс. евро и футболиста
Все новости RSS
Партнерский контент