НБА представила 10 лучших моментов в карьере Мэджика Джонсона

НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам в карьере легендарного разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона.



14 августа Джонсон отметил свой 58-й день рождения. Поздравления Мэджику уже отправили Дуэйн Уэйд и Леброн Джеймс.



В НБА Мэджик провёл 13 сезонов, пять раз стал чемпионом НБА, трижды признавался самым ценным игроком финальной серии и три раза получил награду MVP регулярного чемпионата.



С 2017 года Джонсон работает президентом «Лейкерс».



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.