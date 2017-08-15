Оукли: не хотел бы видеть Одома в моей команде BIG3

Бывший баскетболист НБА Чарльз Оукли, который является играющим тренером команды лиги BIG3 «Killer 3s», признался, что не хочет видеть в своём коллективе Ламара Одома.



«Я не хотел бы, чтобы Одом стал игроком нашей команды. Иногда в жизни у вас бывает всего один шанс. У Ламара было три или четыре таких шанса», – приводит слова Оукли TMZ.



Ранее стало известно, что Одом планирует возобновить карьеру в BIG3. Экс-игрок «Майами Хит», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» уже обсудил данный вопрос с руководством лиги.

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