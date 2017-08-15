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Макиев: теперь Осетия будет болеть не только за футбольный ЦСКА

15 августа 2017, вторник. 15:15 Баскетбол

Центровой ЦСКА Алан Макиев признался, что поддерживал «армейцев» задолго до перехода в их состав.

«Один товарищ пересказывал слова одного из нынешних «армейцев». Тот до перехода в ЦСКА говорил: «Да ЦСКА всегда подсуживают!» А как поиграл здесь: «Да ну к чёрту, дома судейство будто в гостях!» Наверное, есть такие стереотипы, которые влияют на людей. В Евролиге я, безусловно, всегда болел за ЦСКА. Очень переживал в прошлом году в Берлине – Виктор Хряпа, красавчик, вытянул! Да и в этом году нервничал – жаль, что не получилось повторить. В международных матчах вообще всегда болею за российские клубы. Очень понравилась новая система Евролиги – по-настоящему интересным стал календарь. А вообще, у меня и батя, и дедушка за ЦСКА болеют. Сестра вообще была жёстким фанатом футбольных «армейцев» – папки, вырезки, фотографии. Вообще в Осетии, благодаря Дзагоеву, кого ни спроси – все болеют за футбольный ЦСКА. Ничего, теперь будут и за баскетбольный болеть», – приводит слова Макиева официальный сайт ЦСКА.

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Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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