Дэн Фридкин изъявил интерес к приобретению «Хьюстона»

Миллиардер из Хьюстона Дэн Фридкин, который является владельцем и генеральным директором Toyota Gulf States, заинтересован в приобретении клуба «Хьюстон Рокетс», выставленного на продажу Лесли Александером.



«Я выразил заинтересованность в приобретении «Хьюстона». Лесли Александер проделал потрясающую работу, создав организацию большого калибра с победным настроем. На протяжении многих лет мы работали в тесном партнёрстве с «Хьюстоном» и Лесом, что обусловило наличие у Toyota прав на название арены. Будучи поклонником «Рокетс», я сочту за привилегию строить легендарное баскетбольное наследие в этом городе», — цитирует Фридкина FOX 26 Houston.