Кириленко: классический баскетбол — продолжение уличного, они не конкуренты

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мнением о баскетболе 3х3 и его включении в олимпийскую программу.

«Мы все, конечно же, ждём. Официальная информация будет в середине сентября, но, по предварительным данным, этот вид будет в олимпийской программе.

Наша сборная стала чемпионом мира и Европы — впервые в российской истории. Поздравляем наших девушек, они крутые! 3х3 ждёт большое будущее, потому что любой баскетбол начинается на улице, когда с друзьями можно выйти, побросать мяч, и сегодня мы видим огромное количество любителей баскетбола, которые собираются как раз на мини-площадках. А классический баскетбол — продолжение уличного, они друг другу не конкуренты, просто немного другая система. С улицы ребята приходят в классический баскетбол, а сам он возвращается на улицы", — цитирует Кириленко «Реальное время».