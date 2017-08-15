Варианты обмена Ирвинга из «Кливленда» зависят от Джеймса

Подход руководства «Кливленд Кавальерс» к обмену Кайри Ирвинга сильно зависит от Леброна Джеймса. Изначально «Кавальерс» надеялись получить за Ирвинга и игрока, способного сразу усилить состав, и полезные активы на будущее — молодых игроков и драфт-пики. Однако найти такой обмен клубу не удаётся, и придётся выбрать один из двух вариантов.

Если Джеймс не подтвердит клубу желание остаться в составе следующим летом, когда истечёт его контракт, «Кливленд» сосредоточится на работе на перспективу. Среди наиболее интересных «Кавальерс» молодых игроков Джамал Маррей («Денвер Наггетс»), Кристапс Порзингис («Нью-Йорк Никс»), Джейсон Тэйтум («Бостон Селтикс») и Джош Джексон («Финикс Санз»), сообщает корреспондент ESPN Адриан Войнаровски.