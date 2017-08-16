Роберта Орри подозревают в драке на детском баскетбольном матче

Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование в отношении бывшей звезды НБА Роберта Орри. Он подозревается в участии в драке на детском баскетбольном матче. Орри нанёс несколько ударов другому мужчине после матча его сына, прошедшего в Staples Center в Лос-Анджелесе.

На данный момент действия полиции носят следственный характер. Орри не арестован, и обвинения ему не предъявлены, сообщает TMZ.

Орри провёл в НБА 16 лет и завоевал семь чемпионских титулов в составе «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс».

Видео с предполагаемой дракой с участием Орри доступно в YouTube.