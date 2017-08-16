Кевин Джонс отказывается возвращаться в «Локомотив-Кубань»

Центровой Кевин Джонс планирует продолжить карьеру в Лиге развития НБА и просит руководство ПБК «Локомотив-Кубань» о расторжении контракта, сообщают «Известия».



По информации источника издания, Джонс уже уведомил клуб, что хочет отказаться от контракта на сезон-2017/18 без каких-либо компенсаций.



«По его словам, он устал от жизни в Европе и даже готов сильно потерять в деньгах ради возвращения в США. Причём игрок понимает, что возвращение в клуб НБА для него практически нереально. Поэтому он готов продолжить карьеру в D-лиге. Руководство «Локо» пока пытается уговорить игрока остаться. Думаю, понимание по этому поводу наступит ближе к первому сбору команды», – сообщил источник.

Кевин Джонс покинет «Локомотив-Кубань»