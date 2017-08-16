Керр: у меня нет жалоб на новый календарь

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что доволен календарём НБА на сезон-2017/18.



«У меня нет жалоб на новый календарь. Адам Сильвер и лига проделали отличную работу вместе с игроками и профсоюзом, чтобы попытаться сделать лучший продукт для болельщиков.



Красота этого графика состоит в том, что было сокращено количество случаев, когда команды проводят по два матча за два дня и по четыре поединка за пять дней. Лига и Адам Сильвер действительно прислушались к нам. Они выслушали наши мысли, наши проблемы и наши жалобы. Добавление ещё одной недели к сезону помогло нам немного», – приводит слова Керра The Score.

НБА представила полный календарь на сезон-2017/18