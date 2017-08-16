Тайшоун Принс согласился стать помощником генерального менеджера «Мемфиса»

Форвард Тэйшоун Принс принял предложение «Мемфис Гриззлиз» стать помощником генерального менеджера по специальным вопросам.



Как сообщает Memphis Commercial Appeal, 37-летний баскетболист не собирался завершать карьеру игрока, однако этим летом не сумел договориться о контракте ни с одним клубом НБА.



Принс был выбран «Детройт Пистонс» под 23-м номером на драфте в 2002 году. В сезоне-2003/04 Тайшоун стал чемпионом НБА. За «Гриззлиз» форвард выступал с 2013 по 2015 год. Последней командой в карьере Принса стала «Миннесота Тимбервулвз».

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