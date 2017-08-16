Наварро стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Испании

Защитник «Барселоны» и сборной Испании по баскетболу Хуан Карлос Наварро провёл 240-й матч за национальную команду, сыграв против Венесуэлы (90:44).



Таким образом, 37-летний баскетболист обошёл члена Зала славы ФИБА Хуана Антонио Сан Эпифанио и стал рекордсменом по количеству матчей, проведённых за сборную Испанию.



Наварро выступает на профессиональном уровне с 1997 года. В его активе две серебряные и одна бронзовая медали Олимпийских игр.

Ранее Хуан Карлос заявил, что завершит карьеру в сборной после Евробаскета-2017.