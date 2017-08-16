Пелинка: Ингрэм будет главным плеймейкером «Лейкерс» в концовках матчей

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка сказал, что форвард Брэндон Ингрэм должен взять на себя роль главного игрока команды в ключевых моментах матчей.



«Брэндон будет нашим главным плеймейкером в концовках матчей. Он должен сделать шаг вперёд и начать решать моменты на обеих половинах площадки. Из-за универсальности Ингрэма Люк Уолтон будет использовать на позиции разыгрывающего, атакующего защитника и лёгкого форварда. Люк доверит ему мяч в ключевых моментах матчей», – приводит слова Пелинки Rotoworld.



В минувшем сезоне, который стал для Ингрэма дебютным в НБА, он принял участие в 79 поединках. 19-летний форвард проводил на паркете по 28,8 минуты, собирая коллекцию из 9,4 очка, 4,0 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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