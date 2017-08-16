«Торонто» подписал контракт с Кайлом Вилтджером

Клуб НБА «Торонто Рэпторс» подписал контракт с форвардом Кайлом Вилтджером. О заключении сделки команда объявила в официальном пресс-релизе. По информации СМИ, контракт рассчитан на один год и является негарантированным.



В минувшем сезоне Вилтджер отыграл в НБА в 14 матчах за «Хьюстон», где его средние показатели за игру составляли 13 очков и 10 подборов. Также форвард выступал в лиге развития за команду «Рио Гранде».



В июле Вилтджер в результате обмена с участием Криса Пола оказался в «Клипперс», откуда в скором времени был отчислен.