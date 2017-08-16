Джеймс про беспорядки в Шарлоттсвиле: дело не в так называемом президенте США

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс выступил с заявлением о беспорядках на почве расизма в Шарлоттсвиле. Ранее Джеймс написал критичный «твит» в адрес президента США Дональда Трампа.

«Я знаю о трагических события в Шарлоттсвиле и хочу высказаться о них. У меня есть трибуна, и я хочу использовать свой голос. Мы можем стать лучше только за счёт любви. И дело не в так называемом президенте США или чём-то ещё.

Дело не в учителе, который не заботится о тебе каждый день. Не в людях, которые не хотят тратить на тебя все силы. Оно в нас. В том, чтобы смотреть на себя в зеркало. Все должны спрашивать себя: «Что мы можем сделать ради перемен?». Всё, что требуется, это чтобы все мы выкладывались на 110%", — приводит слова Джеймса The Score.