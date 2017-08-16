Абдул-Джаббар: Трамп повёл себя трусливо, ему должно быть стыдно

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар осудил президента США Дональда Трампа за реакцию на беспорядки на почве расизма в Шарлоттсвиле.

«Несмотря на трусливый ответ президента Трампа на насилие в Шарлоттсвиле, появились настоящие герои, которые заслужили похвалу: Хизер Хейер, погибшая, высказываясь против расизма, Кеннет Фрейзер, Брайан Кржанич, Элон Маск, Ричард Трумка, Теа Ли, Скотт Пол и Кевин Планк вышли из президентского совета производителей в знак протеста против его неосуждения расистского насилия. Трамп сказал, что ушедшие „не принимали работу всерьёз“ и „ушли от стыда“. Но это Трампу должно быть стыдно», — написал Абдул-Джаббар в «Фейсбуке».