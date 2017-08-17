В окружении Джеймса опровергли слухи об уходе из «Кливленда» летом 2018 года

Три источника из окружения форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса сообщили, что информация об уходе из команды летом 2018 года «на 100% не соответствует действительности». Об этом в своём «твиттере» сообщает обозреватель Cleveland.com Джо Вардон.



Отмечается, что Джеймс не считает отношения с владельцами «окончательно испорченными», как сообщалось ранее. Кроме того, в окружении Леброна уверены, что в лиге нет источника, который мог бы достоверно рассказать о планах и настроении форварда «Кавальерс».

Ранее обозреватель НБА Крис Шеридан писал, что Джеймс точно покинет «Кливленд» следующим летом.