Трушкин не сыграет за сборную России на Евробаскете-2017, Швед вернулся в состав

Форвард Владислав Трушкин покинул расположение сборной России перед её отъездом на товарищеский турнир в Германии. Тренерский штаб принял решение не включать игрока в заявку команды на Евробаскет-2017.

Вместе со сборной в Германию полетел защитник Алексей Швед, сообщает сайт РФБ. Он продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа, но тренеры надеются на его участие в матчах турнира.

Всего в расположении сборной осталось 14 игроков: Семён Антонов, Евгений Бабурин, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий, Максим Колюшкин, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Тимофей Мозгов, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов и Алексей Швед.