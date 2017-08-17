Маркович: мне очень понравилась жизнь в России

Новобранец «Химок» Стефан Маркович, прибывший сегодня в расположение команды, поделился впечатлениями от перехода в стан подмосковного клуба, а также признался, что ему по душе жизнь в России.

«Очень рад, что стал частью „Химок“. В этом сезоне мы примем участие в Евролиге, а в Лиге ВТБ у меня уже есть прошлогодний опыт выступления. Думаю, многие помнят, как „Химки“ и „Зенит“ боролись за путёвку в Евролигу, и в итоге всё решилось в пятой игре. Однако это всё в прошлом, и я не хочу рассуждать о том, что было.

Я сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону. У нас отличная команда, и мне приятно будет поработать с тренерским штабом и новыми одноклубниками. Я продолжаю свою карьеру в России, и мне очень понравилась жизнь в вашей стране. Это отличное место", — приводит слова серба официальный сайт клуба.