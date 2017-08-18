Дюрант: не уважаю того, кто сейчас сидит в Белом доме

Кевин Дюрант форвард «Голден Стэйт Уорриорз» исключил возможность посещения Белого дома в случае, если президент США Дональд Трамп решит пригласить команду из Окленда в Овальный кабинет. Вероятность такого развития событий остаётся достаточно высокой, так как президенты США традиционно принимают в Белом доме команды-победительницы всех самых популярных лиг страны.

«Нет, я не сделаю этого. Я не уважаю того, кто сидит сейчас в Белом доме. Я не согласен с тем, с чем согласен он, так что мой голос будет услышан, если я не пойду туда», — приводит слова Дюранта ESPN.

Ранее форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс выступил с резкой критикой Трампа, связав её с недавними расистскими выступлениями в Шарлоттсвиле.