Барцокас: у «Химок» большие цели и серьёзные амбиции в Евролиге

Новый главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.



«Очень рад своему приезду в Россию, а также тому факту, что я стал главным тренером «Химок». Это новая глава в моей жизни и карьере. В России я уже работал, и это был прекрасный опыт. Жду с нетерпением старта сезона. У нас новая команда, которая сильно отличается от той, против которой я играл ещё с «Локомотивом». Однако у нас большие цели и серьёзные амбиции, особенно в Евролиге с её новым форматом. Я оптимистично настроен, так как у нас отличные игроки, и наша основная задача – стать одним целым, одной командой. Впереди нас ждёт обычная предсезонная работа, на протяжении нескольких недель мы будем готовиться к сезону и привыкать друг другу. Уверен, нас ждёт удачный сезон», – цитирует Барцокаса официальный сайт клуба.