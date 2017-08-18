«Вашингтон» согласовал годичный контракт с Дональдом Слоаном

«Вашингтон Уизардс» согласовал условия годичного контракта с разыгрывающим Дональдом Слоаном, сообщает Yahoo! Sports.

29-летний Слоан выступал в НБА в течение пяти сезонов за «Атланту Хоукс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Кливленд Кавальерс», «Индиану Пэйсерс» и «Бруклин Нетс». Он набирал по 7 очков и отдавал по 3 передачи за 17 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 1,8 очка и 0,8 передачи за 4 минуты в плей-офф. В минувшем сезоне защитник выступал за китайский «Гуандун».