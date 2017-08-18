Дюрант: ситуация с желанием Ирвинга уйти из «Кливленда» – обычное дело для НБА

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не удивился стремлению разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга сменить команду.



«Ситуация с желанием Ирвинга уйти из «Кливленда» – обычное дело для НБА. Такое бывает, когда вместе играют две суперзвезды. Через подобное уже проходило множество организаций. И они все сумели справиться с проблемами. «Кливленд» – хорошая чемпионская организация. Они разберутся со всем.

Это не конец света. Кайри и Леброн вместе принесли «Кавальерс» титул. Они любят друг друга. И если Ирвинг решил уйти, то это его дело. Уверен, что любое разрешение ситуации пойдёт на пользу им обоим», – цитирует Дюранта ESPN.