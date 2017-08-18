Шикарные скидки Гортату не глядя – в топ-10 моментов Уолла в сезоне-2016/17

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла в матчах сезона-2016/17. В их число вошла серия шикарных скидок не глядя центровому Марчину Гортату, эффектная передача между ног, невероятное попадание в падении после сольного прохода, роскошный прорыв через всю площадку с переводом мяча за спиной, завершённый мощным данком, и победные броски на последних секундах матчей.

Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.