Номер Пирса будет изъят «Бостоном» из обращения в предстоящем сезоне

Совладелец «Бостон Селтикс» Стив Пальюка подтвердил, что организация проведёт торжественную церемонию изъятия из обращения 34-го игрового номера, под которым в команде выступал лёгкий форвард Пол Пирс, уже по ходу сезона-2017/18.



«Это будет фантастика. Для нашей эры в НБА Пирс символизирует лидера и олицетворяет собой «Селтикс». Он был MVP в чемпионской команде. Поэтому церемония должна быть незабываемой», – цитирует Пальюку Boston Globe.



Пирс выступал за «Бостон» в течение 15 сезонов. Он станет 22-м игроком в истории «Селтикс», чей номер изымут из обращения.