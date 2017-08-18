Дантэй Джонс: разногласия Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга преувеличены

Атакующий защитник Дантэй Джонс, выступавший за «Кливленд Кавальерс» в минувшем сезоне, считает, что ситуация с желанием Кайри Ирвинга уйти из команды раздута прессой.



«Думаю, что разногласия Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга во многом преувеличены. Я провёл в НБА 13 или 14 сезонов. Я видел настоящие конфликты. Тут конфликта нет. Просто оба они амбициозны и относятся к элите НБА. В данном случае ничего не выходит за рамки обычных отношений. Они не прекратили общаться и не избегают друг друга», – цитирует Джонса Sirius XM.