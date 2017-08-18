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«Зенит» отдал Десятникова в аренду в «Щецин»

18 августа 2017, пятница. 14:23 Баскетбол

«Зенит» отдал центрового Андрея Десятникова в аренду в польский клуб «Щецин» на предстоящий сезон, сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, игрок сможет получить стабильную игровую практику, которой ему не хватает в составе питерцев.

23-летний Десятников выступает за «Зенит» с 2014 года. В минувшем сезоне он набирал по 1,6 очка и совершал по 1,6 подбора за 4 минуты в среднем за игру в 8 матчах Еврокубка и записывал в актив по 0,5 очка и 0,8 подбора за 4 минуты в 13 поединках Единой лиги ВТБ. Также он выступал за вторую команду питерцев.

Источник: Официальный сайт БК "Зенит" Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
18 августа 2017, пятница
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