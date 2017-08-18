«Барселона» и «Баскония» согласовали условия перехода Ханги

Испанские клубы «Барселона» и «Баскония» согласовали условия перехода венгерского форварда Адама Ханги. «Баскония» согласилась отдать своего игрока каталонцам за компенсацию в размере € 400 тыс. (ранее сообщалось, что «Барселона» готова была выложить за Хангу € 300 тыс., а также предоставить одного из игроков своего футбольного клуба в аренду «Алавесу»).



Сам игрок подпишет с «Барселоной» трёхлетний контракт на сумму, превышающую € 7 млн, сообщает испанское издание AS.



Прошлым летом «Барселона», пытаясь заполучить Хангу, также была готова включить в сделку одного или двух футболистов, но тогда переговоры между клубами завершились безрезультатно.

«Барселона» предложила «Басконии» за Хангу 300 тыс. евро и футболиста