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Номер Пирса будет изъят из обращения на матче «Бостона» с «Кливлендом»

19 августа 2017, суббота. 00:45 Баскетбол

Ранее сообщалось, что руководство «Бостон Селтикс» приняло решение изъять из обращения номер, под которым за команду из Массачусетса выступал форвард Пол Пирс. Теперь же официальный «Твиттер» «Бостона» сообщает, что торжественная церемония пройдёт на арене TD Garden 11 февраля, во время матча «Кельтов» с «Кливленд Кавальерс».

Соответствующий пост можно увидеть на странице «Бостона» в "Твиттере".

Пол Пирс выступал за команду на протяжении 15 сезонов. В 2008 году он помог «Бостону» стать чемпионом НБА, попутно завоевав звание MVP финальной серии. Также он является обладателем ряда рекордов, в частности, Пирс лучший игрок «Бостона» по выполнению трёхочковых и штрафных бросков. Также он самый возрастной игрок в истории клуба, набиравший когда-либо за игру 40 очков. По количеству набранных очков он занимает второе место в истории «Бостона», уступая лишь Джону Хавличеку.

Номер Пирса будет изъят «Бостоном» из обращения в предстоящем сезоне
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Пол Пирс
Новости. Баскетбол
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