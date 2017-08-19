НБА представила по одному лучшему моменту Джеймса из каждой игры сезона-2016/17

НБА представила видео, посвящённое лучшим атакующим действиям форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, взятымиз каждого матча сезона-2016/17. В видеоролике подобрано по одному игровому эпизоду с участием Джеймса.

Видео доступно на официальной странице НБА в «Твиттере».

Напомним, в сезоне-2016/17 «Кливленд» вышел в финал плей-офф НБА, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4. В регулярном чемпионате Джеймс провёл 74 матча, набирая в среднем за игру по 26,4 очка и делая по 8,7 передачи. В плей-офф статистика Леброна следующая — 18 матчей, 32,8 очка, 9,1 подбора, 7,8 передачи в среднем за игру.